​Tijdmachine: iPod bracht een muziekrevolutie teweeg

Je kon er spelletjes op doen, je kon zo lekker aan die draaischijf zitten met je duim en er kon vooral heel veel muziek op. We waren dol op de iPod , maar toch heeft hij het niet gehaald. Dat is niet de schuld van een ander, dat is vooral de schuld van Apple zelf. Daarover later meer, want we gaan in de tijdmachine eerst terug naar 2001: het jaar waarin het allemaal begon.

got on my old ipod from when i was 4-ish years old i can’t believe how goated my music taste was pic.twitter.com/e6fhbZsl6p

USB-stick MP3-speler

Als je kijkt naar hoe we vandaag de dag muziek luisteren en hoe we dat 23 jaar geleden deden, dan is dat flink anders. Toentertijd hadden mensen een programma op hun computer dat Kazaa heette (een paar jaar eerder zelfs Napster) en zo haalden zij op niet al te legale wijze muziek van het internet. Je had dan een MP3-speler om die muziek ook daadwerkelijk on the go te kunnen beluisteren. Destijds waren MP3-spelers eigenlijk een soort uit de kluiten gewassen USB-sticks die je dan ook echt in je computer stak om muziek op te zetten. Als er meer dan 20 nummers op konden, dan was het veel.

Geen ideale situatie, maar toen kwam daar de iPod. We zien het niet te rooskleurig in: ook iPod had absoluut zijn problemen, maar het was wel een enorm indrukwekkend apparaat. Je kon op iPod ineens meer dan 100 nummers kwijt, afhankelijk van welk type je had. Je had ze van 512 MB, maar ook van 256 GB. Net als bij een gewone MP3-speler gebruikte je het apparaat in combinatie met bedrade oordopjes, maar iPod werd niet direct in de computer gestoken, daar zat nog een draad tussen. Ook was het geen kwestie van MP3’tjes in ‘Mijn Computer’ naar de MP3-speler slepen. Nee, voor iPod had je iTunes nodig.