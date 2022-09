Sub Mini, de kleine subwoofer van Sonos

Sonos komt over ongeveer een maand met een nieuwe, kleinere, subwoofer. De Sonos Sub Mini moet zorgen voor een nog beter geluidservaring in combinatie met de ‘standaard’ draadloze speakers van het merk, zoals de One (SL), Beam, Ray en de Symfonisk speakers die Sonos samen met IKEA maakt. Een volledige lijst met compatible Sonos speakers vind je hier.

Dure bassen

Goedkoop wordt de Sub Mini bepaald niet, maar dat is voor Sonos producten geen verrassing te noemen. De Sub Mini gaat, op 1 euro na, 500 euro kosten. Daarmee is wel zo’n 350 euro goedkoper dan de adviesprijs van de Sub Gen3 en dus een prima alternatief voor wie toch nog wat geld wil ‘besparen’. De Sub Mini is vanaf nu al te bestellen, maar de eerste leveringen worden pas vanaf 6 oktober verwacht.