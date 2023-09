​Sonos introduceert nieuwe Move: nog steeds niet heel draagbaar

Move versus Roam

De naam Move pas eigenlijk beter bij Roam en de naam Roam bij Move. Move is niet echt een speaker die je in je strandtas gooit om lekker te gaan luisteren. Helaas: want de speaker kan goed tegen water en stof. Het is echter met 3 kilogram nog steeds geen licht apparaat. Roam wel, die 430 gram weegt. Maar goed, Sonos Move is wel heel geschikt om gedurende de dag in huis met je mee te dragen, of op kantoor. Je kunt hem namelijk wel makkelijk even oppakken en verplaatsen. Zo kun je hem in de slaapkamer gebruiken om te mediteren, maar ook op een tuinfeestje voor wat hardere popmuziek.

In tegenstelling tot de eerste Sonos Move heeft deze een langere batterijduur van maximaal 24 uur. Dat is een flink verschil met de eerste, want die kon maar 10 uur mee op zijn batterij. De batterij is bovendien vervangbaar, dus Sonos heeft duidelijk nagedacht over het Right to Repair dat steeds belangrijker wordt in de wereld. Hierdoor gaat een apparaat langer mee en dat is duurzamer. Maar vooral die veel langere accuduur is top. Een flinke upgrade dus, die ook komt met stereogeluid dankzij twee tweeters in plaats van één. Het apparaat is ook wat duurzamer in de zin dat hij minder stroom verbruikt als hij in standby-modus is: 40 procent minder. Ook is het gebruikte materiaal wat duurzamer, namelijk gerecycled kunststof.