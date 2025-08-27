Samsung brengt One UI naar slimme huishoudelijke apparaten

Samsung breidt zijn One UI-platform uit naar meer productcategorieën. Na smartphones en televisies krijgen nu ook huishoudelijke apparaten dezelfde herkenbare interface. Dat betekent dat koelkasten, wasmachines en zelfs fornuizen straks dezelfde look & feel bieden als de Galaxy-telefoons van het merk.

Eén herkenbare ervaring in huis

De gedachte achter deze uitbreiding is duidelijk: gebruikers moeten op ieder apparaat dezelfde ervaring krijgen. Of je nu een foto opent in de Gallery-app, een spraakcommando geeft via Bixby, of naar Samsung TV Plus kijkt op je koelkastscherm – het voelt overal hetzelfde.

Daarnaast wordt de koppeling via SmartThings verder uitgebreid. Daarmee ontstaat een verbonden ecosysteem waarin apparaten niet alleen te bedienen zijn via één app, maar ook samenwerken. Zo kan Family Care automatisch meldingen delen, of vertelt Home Care hoe lang de wasmachine nog bezig is.

Zeven jaar updates voor slimme apparaten

Een opvallend onderdeel van de aankondiging is de lange softwareondersteuning. Nieuwe apparaten die sinds september 2024 zijn gelanceerd, krijgen tot zeven jaar updates. Daarmee belooft Samsung niet alleen nieuwe functies, maar ook betere beveiliging op de lange termijn.

Vanaf september 2025 rollen de eerste updates uit. Daarbij zitten onder meer:

Sterkere beveiliging via Knox Matrix, inclusief een realtime security-dashboard op apparaten met een scherm.

Slimmere functies, zoals verbeterde AI Vision Inside, die verpakte voedingsmiddelen kan herkennen.

Een vernieuwde interface, dezelfde die dit jaar al op de nieuwste modellen te zien is.

Uitgebreide diensten, bijvoorbeeld extra landen voor Samsung TV Plus en nieuwe taalsupport voor wasmachines.

Toekomstvisie

Volgens Jeong Seung Moon, hoofd R&D bij Samsung Digital Appliances, gaat het niet alleen om gemak: “Door One UI naar slimme apparaten te brengen veranderen we de manier waarop mensen thuis met technologie omgaan. Het voelt vertrouwd en natuurlijk, of je nu een smartphone of een koelkast gebruikt.”

Samsung schetst hiermee een duidelijke visie: een slim huis waarin apparaten met elkaar praten, langer mee gaan en vertrouwd aanvoelen voor de gebruiker.