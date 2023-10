​RIP Apple Watch: Apple verklaart zijn eerste wearable verouderd

Het is klaar met Apple Watch. Niet als categorie gadgets in het algemeen, maar de allereerste Apple Watch wordt officieel niet meer ondersteund. Je Apple Watch is bij dezen een museumstuk geworden. Ooit noemden we het de ' knaller van 2015 '.

Since the original Apple Watch is now obsolete, here’s a photo of the day I got my original stainless steel. April 29, 2015. I should have gotten it on the first day, but UPS delayed my package. pic.twitter.com/Lzh2IS7g3w

Smartwatch van iPhone

Apple Watch verscheen in 2015 als een soort draagbare iPhone. Het apparaat was al lang in ontwikkeling. In eerste instantie was het vooral een horloge, maar Apple bedacht manieren om technologie toe te voegen en het horloge interessanter te maken. Tegelijkertijd wist het ook: iedereen was dol op de iPhone. Misschien wel iets te dol: zijn we niet verslaafd aan onze smartphones? Apple zag dat het gebruik van smartphones zo intens werd, dat het een manier wilde vinden om de telefoon iets minder prominent te maken.

Wat er in eerste instantie uitkwam was grappig genoeg een iPhone aan een klittenbandje, maar gelukkig is het inmiddels een apparaatje geworden dat je af en toe even snel kunt raadplegen, zonder dat je hele telefoon eraan te pas hoeft te komen, met al zijn afleiding. Een leuk detail is wel dat het typische Apple-lettertype niet meer volstond. Helvetica was niet ideaal voor zo’n klein schermpje. Daarom is er een font ontwikkeld dat beter leesbaar is: iets vierkanter, maar met ronde hoeken. Dat lettertype kennen we inmiddels als San Francisco.