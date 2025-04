Philips OneUp: de vloer als strijdtoneel voor slim schoonmaken

Als je kijkt naar het tempo waarin Philips de afgelopen jaren nieuwe schoonmaakproducten op de markt heeft gebracht, valt er wel iets op, de vloer heeft duidelijk hun volle aandacht. Denk hierbij aan robot stofzuigers, elektrische dweilen en de alles-in-één schoonmaaksystemen. Philips lijkt letterlijk gas te geven op dit punt en dat zal niet zonder reden zijn.

Hoe je het ook wendt of keert, de vloer bepaalt in grote mate het gevoel van netheid in je huis. Ik weet niet of iedereen dat heeft maar met een vieze vloer, voelt alles vies toch. En met een schone stofvrije vloer lijkt het soms net of je weer beter kunt ademhalen. Philips lijkt dat door te hebben want als geen ander positioneert het bedrijf zich steeds nadrukkelijker als dé speler die niet alleen je scheerapparaat of tandenborstel levert, maar ook het schoonmaakwerk in huis radicaal wil verbeteren.

Het moet de verklaring zijn van al die nieuwe apparaten die net weer slimmer, sneller en hygiënischer zijn dan daarvoor. Maar als je vandaag een keuze moet maken, wat kies je dan? De gloednieuwe OneUp (we vinden hem echt handig) of kies je voor het meer complexe high-end geweld van een AquaTrio oplossing of toch de eerste echte robot in huis die op wieltjes z’n rondje maakt terwijl jij boven ligt te pitten? Boeiend om de ‘schoonmaakstrategie’ van onze vrienden uit Eindhoven eens naast je eigen woonsituatie te leggen, want wat kies jij en waarom? Het is vandaag een beetje de slimme strijd tussen dweilen, stofzuigen, robotica en ook je portemonnee.

Philips timmert flink aan de weg als het gaat om slimme schoonmaaktechnologie voor in huis, dat is inmiddels wel duidelijk. Hun nieuwste innovatie, de Philips OneUp elektrische dweil, het apparaat weegt niet veel, is draadloos en ook slim. Dankzij een dubbel watertanksysteem dweil je altijd met schoon water. Het is een nieuwste vinding voor in je huis waarin ook de aanmerkelijk duurdere en meer geavanceerde AquaTrio 9000-serie en een aantal robotstofzuigers ook een rol spelen. Maar wat kies jij als gebruiker en hoe verhouden deze producten zich tot elkaar? Boeiend genoeg om ze eens onder elkaar te zetten.