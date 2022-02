Nokia laptop’s van Franse makelij

De Nokia merknaam heeft nog altijd iets van waarde. Die ligt bij lang na niet meer op het niveau van de jaren 90, toen de Finse fabrikant de globale mobiele marktleider was. Toch zien we al jaren dat, hoewel Nokia zelf al lang uit de ‘gadget markt’ gestapt is, andere bedrijven steeds op nieuw kansen zien om met behulp van de Nokia merknaam succesvolle gadgets op de markt te zetten. Zo probeert HMD Global al enkele jaren Nokia smartphones en tablets (nieuw) leven in te blazen.

Eerste Nokia laptop deze lente in de winkels

Deze week kwam daar een nieuwe kandidaat bij. Het Franse OFF Global heeft een licentieovereenkomst gesloten om de Nokia merknaam te mogen gebruiken op hun nieuwe laptop’s. Die noemen ze, heel toepasselijk, de Nokia PureBook.

De eerste Nokia PureBook Pro laptop – die naam is natuurlijk een dikke knipoog naar de Nokia PureView smartphones – moet nog deze lente ook in Nederland en België in de winkels verschijnen. Er zullen twee uitvoeringen beschikbaar komen, een 15,6 en een 17,3 inch model. Net als bij de nieuwe smartphones zullen ook de laptop’s in het goedkopere segment van de markt gepositioneerd worden. De 15-inch PureBook Pro krijgt een prijskaartje van 699 euro en het 17-inch model wordt 100 euro duurder.