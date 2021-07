​Neppe AirPods kosten Apple jaarlijks meer dan 3,2 miljard dollar

Als je die maatstaf neemt, dan zouden neppe AirPods Apple zo’n 3,2 miljard dollar kosten in misgelopen verkopen in één jaar tijd, alleen in de Verenigde Staten. Dat is uiteraard wel als je ervan uitgaat dat mensen die de neppers kopen ook daadwerkelijk echte AirPods zouden kopen als ze de keuze niet hadden.

In 2019 werd er nog voor 3,3 miljoen dollar aan namaak-oordopjes geconfisqueerd door de douane, terwijl dat tussen oktober 2020 en nu is gegroeid naar 62,2 miljoen dollar. Een gigantische stijging. The Information geeft aan dat er in die periode tussen oktober 2020 en nu ongeveer 360.000 copycat-oordopjes zijn ingenomen met een verkoopwaarde van 62,2 miljoen dollar. Dit zou volgens de Amerikaanse Kamer van Koophandel 2,5 procent zijn van ‘s werelds namaakproducten.

Neppe AirPods

Apple zegt dat het zich niet zozeer druk maakt om het misgelopen geld, maar om veiligheid. Het geeft aan (via 9to5Mac): "Namaakproducten bieden een minderwaardige ervaring en kunnen vaak gevaarlijk zijn. Apple heeft teams over de hele wereld die samenwerken met wetshandhavers, douane, handelaren, social mediabedrijven en e-commercesites om vervalsingen te verwijderen. Het is belangrijk dat klanten het vertrouwen hebben dat ze een echt product kopen en niet worden misleid door te denken dat ze iets kopen dat ze eigenlijk dus helemaal niet kopen."

Apple zegt het mooi, maar het heeft wel een punt. Het gebeurt wel eens dat neppe producten ontploffen of oververhit raken. Dat is onder andere in vliegtuigen enorm risicovol. De meeste nepproducten komen uit China, mogelijk gemaakt met mallen die uit de echte Apple-fabrieken komen. AirPods zijn relatief makkelijk te maken: in ieder geval een stuk makkelijker dan een complete iPhone of iPad. De namaak-oordopjes zijn soms net echt, je kunt het verschil bijna niet zien, al merk je het vaak wel snel in de audiokwaliteit. Of als er ineens vuur uit je oren komt.

Beeldbron: Valli_Photography