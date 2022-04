Marantz 40n: toont waar je een versterker voor kunt gebruiken

Versterker

Je denkt bij een versterker snel aan audio, maar tegenwoordig gebruik je hem ook in combinatie met andere dingen. Denk aan een gameconsole of bijvoorbeeld je televisie als je series of films kijkt. Je kunt de versterker bovendien ook gebruiken met HEOS, dat is streamingtechnologie waardoor je allerlei verschillende streamingdiensten kunt gebruiken op je versterker: Tidal, Spotify, Deezer, Apple Music, enzovoort. Ook is het mogelijk om internetradio te gebruiken of eigen bestanden af te spelen. Ook hi-resbestanden.

Sowieso wordt Tidal hierbij ook veelvuldig gebruikt: deze streamingdienst is immers één van de beste streamingdiensten waar het gaat om audiokwaliteit. Voor kwantiteit en bijvoorbeeld slimme algoritmen waarmee je snel meer soortgelijke muziek ontdekt, moet je toch echt bij Spotify zijn. Het is niet voor niets dat deze versterker als een alles-in-een-oplossing in de markt wordt gezet. Daar betaal je wel voor: 2.499 euro, maar je kunt dan ook wel 10 tot 20 jaar vooruit met zo’n apparaat.