Maak van jezelf een soort Iron Man met dit hardlooplampje

Het wordt weer vroeger donker en dat betekent dat we onszelf weer vol reflectoren en lampjes willen uitdossen als we buiten gaan hardlopen of wandelen. Je wil gezien worden, maar het liefst doe je dat ook weer niet als een soort kermisattractie. Waarom doe je het niet als Iron Man? Niet in dat grote stalen pak, maar met een lampje dat erg doet denken aan het hart van Tony Stark. Op Kickstarter kun je nu de Scoutlite BlinkO backen, een lampje voor op jezelf, op je fiets of op iets anders.

Iron Man-hart

De naam van dit product is niet geweldig, maar misschien hadden de makers de Iron Man-associatie nog niet gemaakt (of zijn ze bewust van de auteursrechten die Disney op alles Iron Man heeft). BlinkO zelf is wel heel tof. Je kunt hem om je arm dragen met een bandje, je kunt hem aan je tas clippen of aan een ketting hangen voor dat Iron Man-effect. Het kan ook met een magneet worden bevestigd, waardoor hij niet hoeft te stuiteren op je borst wanneer je Iron Man wil lijken tijdens het rennen.