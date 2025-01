Logitech komt met gadget waarmee bedrijf werknemer kan checken

Of, als de meetingroom constant vol is, om juist te besluiten meer meetingrooms toe te voegen. Je hebt er dus als medewerker ook wat aan: als je steeds achter het net vist als je een meeting hebt, dan kan Spot een bewijsstuk zijn voor het aantonen dat het echt nodig is om een extra meetingroom toe te voegen.

Een beter kantoor

Toch zal het vooral worden ingestoken als apparaat waarmee bedrijven kunnen bedenken hoe het zo met het hybride werken precies zit met de aanwezigheid en of er misschien minder kantoorruimte nodig is: dat is immers een flinke kostenpost voor bedrijven. En ja, de luchtkwaliteitmeting: ook daarop kunnen werkgevers actie ondernemen als Spot wat schadelijke omstandigheden blootlegt.

Het apparaatje werkt op een D-cell lithiumbatterij en is met een soort stickersysteem makkelijk te bevestigen. De batterij gaat wel zo’n 4 jaar mee. Logitech Spot wordt in de tweede helft van 2025 verwacht.