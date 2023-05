Lidl komt met VanMoof-achtige e-bike: Crivit Urban

Lidl komt met een nieuwe fiets die erg doet denken aan een VanMoof. Het is meteen ook één van de duurdere artikelen die je bij de supermarkt kunt kopen, want hij staat te koop voor een verkoopprijs van 1.299,- euro. Het is overigens qua intelligentie geen VanMoof, maar hij lijkt qua design wel enorm op de bekende Amsterdammer.

Crivit Urban E-bike

Lidl heeft de Crivit Urban E-bike expres een erg minimalistisch design gegeven, waardoor het een fiets is die je makkelijk even pakt. Even snel naar werk fietsen, of naar vrienden: dat gaat makkelijk met deze e-bike. De accu is te vinden in de zitbuis in het frame en je kunt hem eruit halen om te laden, of om hem gewoon even binnen te leggen in de winter. De accu is 360 wattuur en je kunt er ongeveer 70 kilometer mee fietsen voordat hij weer aan de lader moet. Dat is zeker niet slecht. Sterker nog: het is veel meer dan een VanMoof, die een actieradius van 60 kilometer heeft.

Nu heeft VanMoof ook wel veel slimme trucjes die ook energie benodigen, zoals de slimme opties: de fiets laat je bijvoorbeeld via de app weten wanneer hij wordt verplaatst (en überhaupt waar hij is). Dat kan de Crivit Urban dan weer niet. Dat is een ‘domme’ e-bike die niet aan een app gelieerd is. Verder kun je geen versnellingen gebruiken: het werkt via een koppelsensor die reageert op de druk die je zet op de pedalen. Hoe harder je trapt, hoe meer ondersteuning je krijgt. En dat fietst wel heel lekker: Cowboy en VanMoof hebben soortgelijke aandrijving en het zorgt ervoor dat je als het ware wordt beloond voor lekker hard fietsen, waardoor je over de weg heen vliegt.