LEGO en Nike lanceren samen kleurrijke sneakers (en nieuwe sets)

LEGO en Nike slaan de handen ineen voor een unieke samenwerking die kinderen én sneakerliefhebbers wereldwijd zal aanspreken. In mei 2025 maakten de twee merken hun partnership officieel bekend, met een reeks coole producten en interactieve ervaringen als resultaat. Van opvallende Air Max-sneakers tot een LEGO-bouwset van een iconische Nike Dunk — deze samenwerking draait om creativiteit, beweging en plezier.

Air Max Dn x LEGO: een sneaker vol speelse details

Het eerste wapenfeit van de samenwerking is de Nike Air Max Dn x LEGO Collection. Deze kinderschoen combineert het iconische Air Max-design met het herkenbare uiterlijk van LEGO-blokken. De schoen is uitgevoerd in een zonnige geel-met-witte kleurstelling en bevat subtiele noppen op het bovenwerk — een duidelijke knipoog naar LEGO’s klassieke steentjes.

Verder is de schoen voorzien van LEGO-geïnspireerde veters, een gecombineerd Swoosh- en LEGO-logo op de hiel én zelfs een schoenendoos met LEGO-thema. Kinderen (of hun ouders) kunnen de sneakers kopen via Nike.com, waar ze speciaal zijn gelabeld als onderdeel van de exclusieve LEGO-samenwerking.

Beschikbaar vanaf 1 augustus.