KPN komt met een nieuw tv-kastje: KPN TV+ Soundbox

KPN ziet daarnaast een trend qua wat er gekeken wordt, in plaats van alleen wat er gehoord wordt: “KPN biedt televisie in de beste beeldkwaliteit. De verschillende streamingdiensten stellen steeds meer hoge kwaliteit content beschikbaar en we kijken steeds vaker content op 4K tv-schermen.” Reden dus om dat te mixen met een goede audiokwaliteit die daarop afgestemd is: Dolby Vision voor de ogen, Dolby Atmos voor de oren. Er is ook 4K Ultra HD- en HDR-ondersteuning en Google Assistent is aanwezig om het apparaatje met je stem te kunnen aansturen.

Naast de content van KPN TV+ kun je in de Play Store van Google allerlei apps downloaden, waaronder die van je favoriete streamingdiensten en meer.

KPN TV+ Soundbox

De KPN TV+ Soundbox is vanaf 22 april verkrijgbaar. Het is alleen voor KPN-klanten. Zit je al bij die provider, dan kun je als KPN TV+-klant overstappen voor 6 euro per maand extra via MijnKPN.