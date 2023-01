Kondigt Apple vandaag nieuwe MacBook Pro's aan?

Het verschil tussen de verschillende MacBooks is hun kunnen, maar ook hun gewicht en grootte. Air is gemaakt om lichtgewicht te zijn, terwijl Pro is bedoeld voor mensen in de creatieve sector die bijvoorbeeld zware dingen moeten doen zoals het monteren van video's of het bewerken van groot beeld.

MacBook Pro 2023

Apple-specialist Mark Gurman schreef op Bloomberg in oktober al over deze aankomende MacBooks, maar hij tweette nu dat ze best eens vandaag kunnen worden aangekondigd. Er zou wel een Apple-aankondiging in de agenda staan voor vandaag. Dinsdag is traditioneel gezien ook echt een dag waarop Apple aankondigingen doet. Maar, zouden ze gaan voor de MacBook Pro? Meestal worden Macs gelanceerd in maart.

De kans is groot. Hoewel Apple ook veel spannendere dingen in ontwikkeling heeft, zoals een VR-bril en een auto, is de verwachting dat het het vandaag nog even rustig aandoet met simpelweg nieuwe varianten van de Apple-laptop. Niets van deze informatie is door Apple bevestigd, maar het zou gaan om een M2-chipvariant van de 14 inch en een M2-chipvariant van de 16 inch Macbook Pro. De vorige 14 inch en 16 inch MacBook Pro’s dateren van oktober 2021 en bevatten de M1-chip. Verder zal er qua uiterlijk waarschijnlijk weinig veranderen aan de luxe notebooks.