​Je volgende Xbox is.. een koelkast

Xbox Series X

Als je je afvraagt of dit een vreemde 1-april-grap is: eigenlijk wel. Toen de Xbox Series X in 2019 werd aangekondigd, werd het uiterlijk van de console al meteen in verband gebracht met een koelkast. Het is nogal een bakbeest: hij is rechthoekig, net als een koelkast. Ook leek hij eerst groter dan hij uiteindelijk is geworden, al is hij qua formaat nog steeds niet geschikt voor alle televisiemeubels.

Microsoft heeft die kritiek aangehoord en in plaats van het ontwerp van Xbox Series X aan te passen, heeft het de geuzennaam koelkast omarmd. Zodanig, dat het nu met een op het ontwerp van Xbox Series X gebaseerde koelkast komt. Ditkeer geen bakbeest, maar juist een wat kleiner koelkastje dat ideaal is om vol te stoppen met energiedrink, frisdrank en borrelhapjes voor een goede nacht gamen. Niet bedoeld voor de keuken, maar juist voor de gameroom of de knutselgarage.