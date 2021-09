​Je moet je oordopjes vaker schoonmaken dan je denkt

Je luistert er muziek mee, je stopt ze terug in hun case en de volgende dag haal je ze er weer uit, luister je weer muziek en stop je ze weer terug. Oordopjes zijn dankzij hun kleine formaat makkelijk mee te nemen, maar sta je er wel eens bij stil om ze even uit je oren en uit je tas te halen en even goed te poetsen? Er wordt zelfs aangeraden dat na elke 72 uur luisteren te doen, of elke week.

Maak je tech schoon

Veel mensen denken er uberhaupt niet aan om hun tech schoon te maken, behalve de Swiffer over de PlayStation en een multidoek over je televisie. Toch is het heel verstandig om je smartphone regelmatig te reinigen. Niet alleen vanwege corona, maar ook omdat je hem constant in je handen houdt, die waarschijnlijk ook niet altijd schoon zijn. Hoe zit het dan met oordopjes?

Er is een reden waarom mensen in-ear-oordopjes meestal niet zo snel met anderen delen: omdat ze echt in je oor gaan, komen ze eerder in aanraking met oorsmeer. Dat is niet alleen voor die ander vies, maar voor jezelf ook. Nu kun je wel regelmatig je vinger over je oordopje halen om ze in ieder geval minder vies te maken, maar echt schoon worden ze daar niet van.