​Is een grote televisie per definitie ook beter?

Heel gechargeerd zie je mensen in beeld zo groot, dat je alleen iemands mond ziet en dan weer je ogen moet bewegen om de ondertiteling te kunnen lezen. Als je dat al red, want ook daarbij moet je je hoofd echt van links naar rechts bewegen, als het zo groot en dichtbij is. Datzelfde vooraan-in-de-bios-effect krijg je ook als je in je woning een te groot scherm ophangt.

Je moet het een beetje zien zoals naar de bioscoop gaan. Een film moet wel heel populair zijn, willen er op de premièredatum ook mensen op de voorste rij in de bios gaan zitten. Mensen grappen erbij altijd over nekklachten, omdat je zo omhoog moet kijken. Echter is dat het grootste probleem niet. Dat is namelijk dat je veel te veel moeite moet doen om het hele beeldscherm waar te nemen.

LG komt met een televisie die 1,7 miljoen dollar kost. Dat is niet het enige grote getal dat bij het apparaat komt kijken. Het scherm is maar liefst 8 meter breed. Of, om precies te zijn en in tv-termen te blijven: 324 inch. Niet erg geschikt voor de gemiddelde Nederlandse woonkamer dus. Maar: ook televisies van 70 inch zijn helemaal niet altijd de beste keuze.

Te veel moeite

Je moet dan zoveel moeite doen om in één keer het hele beeld te zien (en zeg nou zelf, dat is wel hoe de regisseur het heeft bedacht), dat het je ten eerste meer moeite kost om televisie te kijken en je ten tweede waarschijnlijk wel eens iets mist. In een Engelse serie of film kun je ongetwijfeld nog wel meeluisteren in plaats van dat de ondertiteling belangrijk is, maar ga je naar La Casa de Papel of Élite, dan wordt dat toch een stuk moeilijker.

Hoe aantrekkelijk het tegenwoordig ook is om een grotere televisie te kopen (de prijzen van OLED’s gaan nog steeds omlaag), is dat niet altijd de beste keuze voor jou. In een modern nieuwbouwhuis zit je bijvoorbeeld vaak veel verder van een televisie en is een grotere televisie wel een optie, terwijl je in een klein studiootje of een jaren ‘30-woning waarschijnlijk veel minder ruimte hebt tussen jou en de televisie. Eén van de beste graadmeters is: doe 2,4 keer je televisies schermdiagonaal in centimeter: dat is hoe ver je er ongeveer vanaf moet zitten.