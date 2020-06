Philips 7300-serie: heel veel tv voor weinig

Philips noemt deze reeks ook wel ‘The One’, omdat het dé televisie is die je moet hebben voor de beste kwaliteit. Het is ook wel een heel complete televisie. Niet alleen komt deze 58 inch grote tv met een flink ultra HD-scherm: hij is voorzien van het televisiebesturingssysteem Android TV en kan daardoor worden voorzien van een heleboel apps die je waarschijnlijk veel gebruikt. Disney+, NPO Start en Amazon Prime bijvoorbeeld..

Je kunt natuurlijk op zoek gaan naar een mooie OLED- of AMOLED-televisie. Dan weet je dat je een geweldige beeldkwaliteit hebt, maar dan weet je ook dat je ongeveer 1000 tot 1500 euro kwijt bent. Een bedrag dat je misschien niet zo goed kunt missen op dit moment. Geen zorgen, want er zijn genoeg geweldige alternatieven voor misschien wel half die prijs. We reviewen de Philips 58PUS7304 ultra HD led-tv uit de Phiilips 7300-series.

Voor Netflix is zelfs een speciale knop aanwezig op de afstandsbediening. Erg handig, maar er is een knop waarover we iets minder enthousiast zijn: de Rakuten-knop. In Nederland is Rakuten niet bepaald een begrip, waardoor dit een wat loze knop lijkt. Aan de andere kant heb je er weinig last van. Binnen de kortste keren weet je duim toch de knoppen te vinden die je wel veel gebruikt.

Ambilight

Een van die knoppen is misschien wel de Ambilight-knop. Ja, Philips eigen televisiegimmick heeft zelfs een dedicated knop op de ab. Op zich wel handig, want hierdoor ben je waarschijnlijk sneller geneigd de ambilight wat minder heftig te zetten -of misschien zelfs helemaal uit- als het licht is buiten. Standaard staat ambilight op de bijna oogverblindende stand, waardoor je televisie niet alleen fungeert als entertainmentsysteem, maar ook als lamp. Niet dat we klagen: het ambilight van deze televisie doen hem enorm luxe overkomen. Het zit dan ook aan drie kanten en is enorm actief, afhankelijk van de instellingen die je kiest.

Je kunt ambilight heel specifiek instellen: op wat er op het scherm te zien is, op wat er te horen is of puur op kleuren. Daarnaast kun je nog kiezen voor rustgevende overgangen, directe overgangen of opties daar tussenin. Zeker als je een witte of lichte muur achter je televisie hebt met niet teveel drukte, dan straalt er veel ambilight af en dat is enorm sfeervol. Het is een van de grootste pluspunten aan deze televisie. Eentje die gasten bovendien meteen zal opvallen.

Misschien loop ik wat op de zaken vooruit, want de televisie wordt waarschijnlijk niet kant en klaar afgeleverd. Je moet hem nog wel installeren. Zowel fysiek als digitaal instellen is erg makkelijk, al raadt zowel Philips als ik wel aan om er een tweede persoon bij te halen. Het is een groot toestel en om zeker te zijn dat het scherm in orde blijft, kun je dan ook maar beter met zijn tweeën dragen. Het monteren van de bijzondere standaard is met een paar keer schroeven zo gedaan. Neerzetten is vervolgens geen probleem, want het toestel is niet zwaar. Het is vooral het formaat waardoor je er verstandig aan doet hem niet alleen te willen neerzetten.