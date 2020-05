Is dit social distancing horloge iets voor jou?

We dragen vooral wearables om te meten wat onze sportprestaties zijn of te zien hoeveel stappen we zetten en of we al fitter worden. In Italië hebben ze een nu een 'social distancing' horloge op de markt gebracht met de toepasselijke naam Safe Spacer. Het moet mensen helpen om veilig afstand van anderen te houden.

Houd anderen uit de buurt

De Safe Spacer wordt ook aangeprezen als ideale oplossing voor werkgevers om ervoor te zorgen dat werknemers veilige afstand tot elkaar bewaren. Het horloge maakt gebruik van ultra-weideband, wat 10 keer nauwkeuriger is dan Bluetooth. Je kunt deze nieuwe gadget dragen als horloge, of om je nek doen aan een keycord. De batterij gaat meer dan een week mee en de Safe Spacer is waterdicht.

Om het apparaat te gebruiken heb je geen andere hardware nodig. Het belooft heel nauwkeurig te zijn, tot op wel 10 centimeter. De Safe Spacer is ontworpen en gemaakt in Italië door IK Multimedia. Het helpt mensen om op een veilige afstand van elkaar te laten blijven tijdens het werk, school of andere groepsactiviteiten.

Het horloge is vanaf het 3e kwartaal van 2020 te koop en de richtprijs is € 99. Of en wanneer het in Nederland op de markt komt is nu nog niet bekend.