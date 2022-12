In Hong Kong wordt het meeste gelopen

Aan het eind van het jaar komen zoals altijd tientallen top en terugblik lijstjes voorbij. Ook Fitbit doet daaraan mee. Wereldwijd dragen vele miljoenen mannen en vrouwen een slim horloge of fitnessbandje van het merk. Dat zorgt natuurlijk voor een gigantische sloot aan data over de beweging die deze mensen krijgen. En, zo blijkt, wij Nederlanders scoren best goed als het gaat om activiteit, slaap en stressmanagement. Lopen doen we blijkbaar minder fanatiek want wij staan niet in de top 5 van landen waar de meeste stappen (met een Fitbit) gezet zijn.

Fitbit dragers in Hong Kong lopen het meest, Finnen slapen het langst

Fitbit heeft voor een aantal activiteiten een wereldwijde top 5 samengesteld. Nederland heeft in drie van die lijsten de top 5 ook gehaald. Zo zijn we na Finland, Nieuw-Zeeland en België het land waar het meest geslapen wordt. Wellicht dat het er mee te maken heeft, maar we staan ook op de derde plek als het gaat om de beste stressmanagementscore, achter Spanje en Zweden. A propos slaap. Fitbit gebruikers sliepen in 2022 gemiddeld 6,5 uur per nacht. Gemiddeld gingen ze net na kwart over elf (23:17) naar bed om de volgende ochtend om 07:00 weer wakker te worden.

Hoewel we dus niet in de top 5 staan van meest gezette stappen – die ‘titel’ gaat naar Hong Kong – staan we wel in de top van landen waar Fitbit dragers de meeste actieve minuten maken. Wereldwijd is wandelen de meest populaire activiteit onder Fitbit gebruikers. In 2022 zetten ze gezamenlijk in totaal 47 biljoen stappen en was mei de meest populaire ‘wandelmaand’.