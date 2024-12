In beslag genomen goederen: van bewijsmateriaal naar huiswerk

Vraag je je wel eens af wat er met al die in beslag genomen goederen gebeurt die bij de politie te vinden zijn? Er wordt een groot deel als bewijsmateriaal bewaard, maar vaak wordt het gewoon verkocht of zelfs vernietigd. Maar de politie heeft nu een veel betere bestemming gevonden voor dit soort objecten.

In beslag genomen goederen

Een drugsschip, wat moet je ermee? Als de criminelen achter slot en grendel zitten, dan zou de politie die normaal verkopen via het Domein Roerende Zaken. Dit gaat via een veiling en is geheel op eigen risico. Je vindt die goederen bij onlineveilingmeester.nl, maar auto’s zijn te vinden op de site van domeinenrz zelf. Echter, er is ook een andere bestemming voor sommige objecten. Dat drugsschip bijvoorbeeld, werd gedoneerd aan een scheepvaartschool, zodat zij het kunnen gebruiken om hun studenten meer te leren over hoe het.. reilt en zeilt dus.

Inmiddels worden ook auto’s van criminelen aan scholen gegeven. Techniekstudenten in Rotterdam hebben de kans om een in beslag genomen Audi onder handen te nemen, die de originele eigenaar op papier nooit had kunnen betalen (via Rijmond). De Audi A3 werd deze week op de school in ieder geval met flinke belangstelling ontvangen. De leerlingen mogen hem misschien wel helemaal uit elkaar halen. De afgepakte spullen van criminelen krijgen zo een veel beter tweede leven: jongeren helpen. Of, als je het nog breder wil trekken, het wordt als investering in de samenleving ingezet. Dat is een stuk positiever.