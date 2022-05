​Huawei Watch GT 3 Pro: witte eyecatcher met lange accuduur

Hij is groot, hij is rond en hij gaat heel lang mee: Huawei heeft zijn nieuwe Huawei Watch GT 3 Pro uitgebracht en we kregen de kans deze gadget flink te testen. Hoe bevalt zo’n gadget op HarmonyOS? Hoe staat het design om een vrouwenpols? Weet hij te inspireren om fitter te worden? Al die vragen worden beantwoord in onze review van Huawei Watch GT 3 Pro.

Keramisch wit Waar de meeste gadgets zwart, grijs of blauw zijn, weet Huawei vaker te kiezen voor kleuren die net even anders zijn. Denk bijvoorbeeld aan de lipstick-oordopjes in een prachtige rode kleur, maar nu ook Huawei Watch GT 3 Pro met een wit keramisch klokje en een evenzo witte leren band. Dat keramische geeft het horloge een heel andere look en het is eens wat anders dan altijd maar die zilverkleur. Hij weet op te vallen. Niet alleen als je arm door het zonnetje goed gebruind is: het is ook een vrij robuuste klok. We kregen de 43 millimeter variant om en die staat net precies goed om een vaak wat slankere vrouwenpols. Hij is met zijn 10,5 mm hoogte wel redelijk rechtopstaand, dus je moet wel voorzichtig zijn met deurposten, maar tegelijkertijd is dat ook de mode nu. Horloges mogen gezien worden en dat komt met dit horloge zeker goed. Niet alleen vanwege zijn mooie ronde voorkomen, maar ook vanwege zijn enorm kleurrijke AMOLED-scherm dat onder het saffierglas prijkt.

De kleuren spatten van het scherm Nu heb ik er expres ook nog een extra kleurrijke wijzerplaat opgezet met vrolijke palmbomen, want dat laat nog beter zien hoe ontzettend helder en kleurrijk deze smartwatch is. Dat maakt hem erg makkelijk af te lezen en erg leuk om naar te kijken. Elke keer als je naar je pols kijkt, dan word je een beetje vrolijk. Het enige lastige is dat foto’s maken wat uitdagend is, omdat er steeds zwarte strepen door het beeld leken te lopen. Dat is niet echt zo, maar dat komt omdat de camera van mijn telefoon en het beeldscherm van het horloge dan net niet helemaal samen willen werken. In het echt heb je in ieder geval geen last van zwarte balken: dit horloge shinet met zijn1,43 inch-scherm alsof het een diamant is. Wat ik altijd heb gewaardeerd in Huawei-gadgets, dat is de accuduur. Mensen om me heen met een Apple Watch moeten het apparaat om de dag wel opladen. Huawei Watch GT 3 Pro niet. Ga je een week op vakantie, dan kun je je oplader van je horloge gewoon thuislaten. Ideaal, want je wil juist omdat hij ook je hartslag, slaap en stappen bijhoudt eigenlijk altijd zorgen dat je je smartwatch draagt en hij niet maar in een lader ligt te verpieteren. Letterlijk en figuurlijk, want opladen is helemaal niet goed voor een batterij en hierdoor slijt hij sneller. Qua gezondheid kan hij trouwens nog veel meer. Hij kan het zuurstofgehalte van het bloed meten, maar bijvoorbeeld ook de huidtemperatuur. Hierdoor kun je veel sneller ontdekken dat je ziek wordt, zeker omdat je het kunt vergelijken met eerdere metingen, die in een handige grafiek worden weergegeven.

HarmonyOS Veel om van te houden dus, deze eyecatcher, maar er is ook een keerzijde. Het is een vervelend stokpaardje aan het worden, maar het is nu eenmaal de realiteit van Huawei: het mag nog steeds geen zaken doen met Amerikaanse bedrijven, waardoor op deze watch gebruik wordt gemaakt van HarmonyOS en geen Android-besturingssysteem. Nu werkt HarmonyOS hartstikke goed, alleen wat ik erg miste zijn de apps. Je kunt bijvoorbeeld in de AppGallery van dit horloge maar een handjevol apps vinden, waarvan veel apps niet aan mij besteedt zijn: Arabische sportapps bijvoorbeeld. Ik mis dan toch een WhatsApp en een Google Maps, apps die bij mij standaard overuren draaien. Nu is er wel Petal Maps van Huawei, maar de landkaart van Google is nu eenmaal al zoveel verder doorontwikkeld dat je daar in een land als Nederland (of op vakantie in Europa) toch meer uit kunt halen.

Fitnessprogramma Dat is echter het enige nadeel aan dit apparaat. Je hoeft er namelijk verder niet een Huawei-smartphone voor te gebruiken. Je kunt gewoon de Huawei Health-app op je telefoon installeren en je vindt het slimme horloge binnen een mum van tijd. Wel moest ik een aparte apk downloaden los van de Play Store, want daarin zat dan de update waarmee hij ook met dit gloednieuwe horloge kon pairen. Geen probleem, vervolgens vond hij het horloge via Bluetooth elke keer razendsnel. Dat is typisch iets dat je je niet realiseert, maar dat zo fijn werkt: hierdoor ben je veel meer gemotiveerd om het horloge ook daadwerkelijk te dragen. Wat daarbij ook helpt, is dat Huawei een mooi fitnessprogramma heeft toegevoegd in zijn Health-app, waardoor je gestimuleerd wordt met hardloopschema’s gebaseerd op kunstmatige intelligentie, met tips over gezondheid en met oefeningen. Het klinkt heel suf, maar omdat dat scherm zo fijn werkt, is het veel aantrekkelijker om mee te fitnessen dan op bijvoorbeeld het minieme schermpje van de gemiddelde Fitbit. Sowieso is het een goed sportmaatje. Hij kan zelfs waterdicht blijven tot 50 meter diep. Kortom, tegen een beetje zweet is hij dus ook wel opgewassen, al moet je uiteraard in ogenschouw nemen dat leer hier vaak niet zo goed mee omgaat.

Conclusie Huawei GT 3 Pro is natuurlijk wat duurder en uitgebreider dan de gewone Huawei GT 3, maar de GT 3 is zeker als je er niet per se heel uitgebreid mee gaat sporten (zoals golfen) een net zo goede keuze. Het is bij de Pro ook vooral de materiaalkeuze die zorgt dat het een wat meer premium gadget is. Sta je dus te twijfelen in de Huawei-store, dan kun je met een gerust hart kiezen voor een GT 3, als je niet per se andere sporten wil doen en het materiaal je niet zoveel uitmaakt. Huawei GT 3 Pro is verschenen in een variant van 43 mm en 47 mm en ik zou voor een slanke pols zeker die van 43 mm aanraden. Het is een groot horloge, dit apparaat is echt niet bedoeld om subtiel in de pols weg te vloeien, maar dat geeft niet: hij is qua design erg mooi om te zien en het is echt een statement om je arm, naast dat je er dus allerlei handige gezondheidsparameters op kunt bijhouden. Bovendien werkt HarmonyOS op zichzelf als een trein. Het is duidelijk in gebruik, het ziet er mooi uit, het kan alleen wat meer apps gebruiken.