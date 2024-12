Homey lanceert de Homey Pro mini: krachtig, compact en lokaal werkend

Beschikbaarheid

De Homey Pro mini is vanaf vandaag te pre-orderen in de Verenigde Staten en Canada, maar een Europese lancering straat pas gepland voor ergens in 2025. De eerste leveringen worden pas verwacht in april 2025. De prijs bedraagt $199, met de Homey Bridge verkrijgbaar voor $69.

Met deze lancering zet Homey een nieuwe standaard in betaalbare, krachtige en lokaal werkende smart home-oplossingen. Of je nu een nieuwkomer bent in de wereld van smarthome of een doorgewinterde tech-fan, de Homey Pro mini kan de perfecte balans tussen prestaties en eenvoud bieden.

Meer informatie is te vinden op de officiële website.