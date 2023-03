Gulle gouden kadootjes van Messi voor teamgenoten

Elke gouden iPhone is op de achterzijde gegraveerd met het logo van de Argentijnse voetbalbond, uiteraard met de drie sterren voor drie WK-titels, en de namen en rugnummers van de spelers.

Die iPhones, uiteraard allemaal uit de nieuwste modelreeks, werden natuurlijk niet door Apple zelf aan Messi geleverd. Want Apple heeft geen gouden iPhone in haar assortiment. Messi ging daarvoor naar iDesign Gold , een ontwerper die luxe gadgets verguldt.

Lionel Messi, aan wiens hand Argentinië in december de wereldtitel binnensleepte, vond het wel een goed idee om zijn teamgenoten te bedanken voor de prestatie die ze samen geleverd hebben. Hij liet voor elk teamlid, 35 in totaal, een gepersonaliseerde 24-karaat gouden iPhone maken.

FIFA trofee moet weer terug

Het is alweer ruim twee maanden geleden dat Argentinië het WK voetbal won. Voor de Argentijnen was het, na 1978 en 1986, de derde keer dat ze de meest begeerde gouden voetbaltrofee omhoog mochten hijsen. Die trofee staat de komende vier jaar dus op de schouw van de Argentijnse voetbalbond en moet daarna terug naar de FIFA om uitgereikt te worden aan de nieuwe wereldkampioen.

Met een eigen, gepersonaliseerde, gouden iPhone hebben de spelers zelf ook een tastbare herinnering in handen. Natuurlijk, ze kregen allemaal al een gouden medaille, maar daar lopen ze niet elke dag mee om hun nek.

In theorie kan Argentinië in 2026 haar wereldtitel prolongeren, maar zonder Messi wordt dat een stuk lastiger. Messi is dan 39 en hoewel sommige sterren, zoals Ibrahimovic, ook met die leeftijd nog volop aan te top meedoen, heeft Messi al enkele keren geroepen dat het WK van 2022 zijn laatste zou zijn. Dat zegt ook niet altijd alles, maar dat zal de toekomst moeten uitwijzen