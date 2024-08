Fotograaf vindt 20.000 euro aan gestolen gadgets terug door AirTags

Een fotograaf die op vakantie was in Zweden werd bestolen van zijn techgadgets. En niet zomaar techgadgets, want Benj Haisch is een professioneel fotograaf. Vanaf een fiets werd 20.000 euro aan gear gestolen. Vreselijk natuurlijk, maar Benj had wel een idee hoe hij dat kon oplossen. Hij heeft al zijn gadgets van een AirTag voorzien en spoorde dus zelf de dader op.

Gestolen gadgets

Het is wel fascinerend dat iemand zijn tech terugvindt door zijn andere tech. In een vlog (die erg opschepperig is) vertelt hij precies wat hij allemaal bij zich had: een gigantische hoeveelheid lenzen. Sommige mensen vinden het wat veel lenzen, maar hij zegt: ‘Het is gewoon gereedschap’. Maar het is wel gereedschap dat je niet wil kwijtraken en daarom spoorde hij het dankzij zijn AirTags op.