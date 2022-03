Fitbit roept alle Ionic smartwatches terug

Heb jij een Fitbit Ionic smartwatch? Dan moet je die direct afdoen, uitzetten en terugsturen naar de fabrikant. Fitbit heeft namelijk besloten alle Ionic smartwatches terug te roepen. Gebleken is dat de batterij van deze modellen oververhit kan raken en daardoor, zo stelt de fabrikant, in zeer beperkte gevallen brandwonden kan veroorzaken. De terugroepactie betreft letterlijk álle Ionic modellen, vanaf de eerste exemplaren uit 2017 tot en met de laatsten die in 2020, toen de productie van de Ionic stopte, van de band gerold zijn.

Geld terug én korting

Iedereen met een Fitbit Ionic kan op de speciale webpagina van de terugroepactie zijn of haar smartwatch ‘registreren’. Fitbit zorgt ervoor dat iedereen het aanschafbedrag van de Ionic terugkrijgt. Daarnaast ontvangen alle klanten een speciale korting die drie maanden geldig is voor geselecteerde apparaten, bandjes en diensten van Fitbit. Zo wil Fitbit klanten die direct een andere smartwatch willen kopen terwijl ze op de terugbetaling wachten.