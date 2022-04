Een android smartphone met lightning poort

Het vervangen van de USB-C connector van de Galaxy A51 was overigens bepaald geen sinecure . Dus, mocht je denken ‘Hey, dat is leuk. Ga ik ook doen!’ Kijk dan vooral eerst even de video waarin Kenny Pi laat zien wat hij er allemaal voor moest doen om het aan de praat te krijgen.

Hoe gek is dat. Een Samsung Galaxy A51 met een ‘Apple Lightning poort’. Het bestaat écht, maar voordat jullie denken dat Samsung een ommeslag gemaakt heeft en USB-C vaarwel zegt. Dat is dus zeker niet het geval. Het gaat hier om een tech-geek die wat aangemodderd heeft met gereedschap, een Galaxy A51 en een lightning poort.

Strijd om de ‘standaard’ connector

Het is al jaren een strijd die met name binnen de EU volop gestreden wordt: draagbare gadgets die allemaal met dezelfde lader opgeladen kunnen worden. Niet alleen om van de vele verschillende laders en kabels af te komen, maar ook omdat het milieuvriendelijker is doordat er minder kabels en laders geproduceerd moeten worden.

Rondom de millenniumwisseling had zo ongeveer elke gadget fabrikant nog zijn eigen lader en connector. De restanten daarvan zijn nog te zien in mijn nostalgische gadget kast. Daar staan letterlijk twee dozen met verschillende laders, van Nokia, Sony (Ericsson), Samsung, Siemens, HTC etc, etc, etc.