Dyson headset met ‘mondkapje’ nu ook in Nederland

Dyson is een bedenker, en producent, van bijzondere apparaten. Zij hebben een hele andere kijk op ventilatoren, stofzuigers en sinds vorig jaar ook koptelefoons. In december werd de Dyson Zone in volle glorie gepresenteerd; een headset met een ingebouwd mondkapje. Nou ja, wel een high-tech mondkapje dan, en niet zo’n lap stof met elastiekjes die we een aantal jaren hebben moeten dragen. Vandaag heeft Dyson bekend gemaakt dat de Zone headset nu ook in Nederland te koop is.

Schone lucht en goed geluid

Zoals gezegd, om het luchtzuiveringsmondstuk van de Dyson Zone als mondkapje te typeren, is wat kort door de bocht. Het filtersysteem en het luchttoevoermechanisme in de Dyson Zone zijn ontworpen om luchtvervuiling, zoals stikstof- en zwaveloxide, en fijnstof uit onze longen te houden. Daarvoor heeft hij onder andere compressoren, die draaien met een toerental tot 9.750 tpm. Die zuigen lucht door de dubbellaagse negatief geladen elektrostatische filters. Die vangen de ultrafijne deeltjes op, zoals allergenen, en deeltjes uit bronnen zoals remstof, industriële verbranding en bouw, tot een efficiëntie van 99% voor deeltjes zo klein als 0,1 micron.

Uiteraard is de Dyson Zone ook een headset waar je muziek mee kunt beluisteren. Hij heeft onder andere een frequentiebereik van 8 tot 21.000 Hz, is voorzien van geavanceerde ruisonderdrukking en een accu die voldoende capaciteit biedt om 50 uur onafgebroken muziek te kunnen luisteren. Dat is dan wel zonder gebruik van de luchtzuivering en active noice cancelling. Als je die continu gebruikt dan blijft er nog maximaal vier uur muziekluisterplezier over.