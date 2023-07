​Draagbare gadgets moeten in 2027 losse accu’s hebben

De EU heeft besloten: alle draagbare gadgets moeten vanaf 2027 een accu hebben die los is: als in, hij moet vervangbaar zijn. Daar zijn echter niet alle fabrikanten evenzeer over te spreken.

Vervangbare batterijen

De EU heeft echter al besloten: de Unie bedacht het, de Raad ging ermee akkoord: alle draagbare gadgets die per 2027 op de Europese markt verschijnen, moeten een vervangbare batterij hebben. Dat is enerzijds erg voordelig voor het milieu, maar ook voor de duurzaamheid van je gadget: je hoeft je telefoon bij een slechte of kapotte batterij niet weg te gooien (of liever: te recyclen), je doet er zelf gewoon een nieuwe accu in, want die zit niet meer vastgelijmd zoals nu wel het geval is.

Het is de vraag of het iets betekent voor de batterijen zoals we die nu kennen: waar immers iedereen straks ook verplicht over moet naar een USB-C-poort, kun je je afvragen of we straks ook wat meer universele batterijen krijgen: immers is het duurder om steeds zelf het wiel uit te vinden. Tegelijkertijd betekent dat wel iets slechts voor innovatie: nu zijn er veel verschillende batterijen op de markt omdat elk toestel qua vraag maar ook qua vorm weer anders is.