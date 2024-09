Dit zijn de Bowers & Wilkins Pi6 en Pi8 True Wireless in-ear hoofdtelefoons

Volledig nieuw ontwerp

Beide in-ears zijn met veel aandacht ontworpen. Ze combineren een stijlvol design met hoogwaardige materialen en zijn duurzaam, met IP54-bescherming tegen water en stof. De vorm van de in-ears is ontwikkeld op basis van onderzoek naar verschillende oorvormen. Er worden in-ears in vier maten meegeleverd waardoor ze geschikt zijn voor een breed scala aan gebruikers en optimaal achtergrondgeluid blokkeren. De Pi6 en Pi8 zijn ook nog gemakkelijker in gebruik dan eerdere modellen. Ook zijn de antennes verbeterd, zodat je nu sneller een tweede apparaat kunt verbinden zonder de in-ears uit je oren te halen.

Verder ondersteunen ze natuurlijk naadloze integratie met iOS-apparaten en binnenkort ook met Google Fast Pair. De Pi8 biedt een Advanced EQ-functie om het geluid naar jouw persoonlijk gehoorprofiel aan te passen zodat je optimaal kunt genieten van jouw muziek, terwijl de Pi6 eenvoudige instellingen voor lage en hoge tonen biedt.

De in-ears hebben een groter en responsiever aanraakoppervlak. De antennes zijn beter gepositioneerd om signaalproblemen te voorkomen, en er is een nieuwe IR-sensor voor verbeterde responsiviteit.

De slanke case van de Pi8 ondersteunt draadloos opladen en kan geluid draadloos doorgeven van apparaten zoals vliegtuigsystemen en computers, met hoge geluidskwaliteit via aptX Adaptive. Daardoor neem je ze heel gemakkelijk mee op reis.

Gesprekskwaliteit en ruisonderdrukking

Zowel de Pi6 als de Pi8 hebben zorgvuldig gepositioneerde microfoons die ontworpen zijn om ongewenste geluiden van buitenaf tijdens telefoongesprekken buiten te houden. De Pi6 is gebouwd rond hetzelfde ruisonderdrukkingsplatform dat werd gebruikt in de eerdere Pi7 S2, terwijl in de Pi8 technologie is gebruikt van de premium Px8 over-ear hoofdtelefoon. Dit gaat samen met nieuwe ruisonderdrukking, waaronder een eigen algoritme voor actieve ruisonderdrukking dat Bowers & Wilkins speciaal heeft ontwikkeld voor de Pi8. Het idee achter dit ontwerp sluit aan op de benadering van het merk voor de over-ear hoofdtelefoons Px7 S2 en Px8: zoveel mogelijk ongewenst geluid onderdrukken zonder de muzikaliteit van de geluidsweergave te beïnvloeden.

De hele dag mee

De batterijen van de Pi6 en de Pi8 gaan langer mee dan die van hun voorgangers. De oordoppen van de Pi6 bieden tot 8 uur luisteren tussen twee oplaadbeurten; de smartcase ondersteunt nog eens tot 16 uur luisteren, dus 24 uur in totaal. De oordoppen van de Pi8, met een verbeterde DSP/DAC, bieden 6,5 uur aan uitstekende geluidskwaliteit, met nog eens 13,5 uur via de smartcase, voor 20 uur in totaal berekend met de actieve ruisonderdrukking ingeschakeld. Bovendien zijn beide modellen snel op te laden. Vijftien minuten laden levert voldoende energie voor nog eens twee uur gebruik.