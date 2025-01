Dit jaar nog kun je een Lenovo-laptop met oprolbaar scherm kopen

Het heeft lang in de conceptenwereld geleefd, maar het wordt nu een commercieel beschikbaar product: de oprolbare laptop van Lenovo. Stel je bij de ThinkBook Plus Gen 6 niet een soort slaapmatje voor dat je zo oprolt, maar meer een uitschuifbaar scherm dat langer kan worden.

Lenovo ThinkBook Plus Gen 6

Eigenlijk is deze Lenovo-laptop 14 inch, maar dankzij een uitrolsysteem kan dat scherm groeien naar 16,7 inch. Het gaat om een laptop met een OLED-scherm en de nieuwe Core Ultra 7 200-CPU van Intel. Lenovo biedt verder een helderheid van 400 nits en de verversingssnelheid is 60 Hertz. Het uitrollen doe je niet zelf met een katrol, maar met het indrukken van 1 knop. Vervolgens worden er kleine motoren geactiveerd en het scherm kan zich in 10 seconden uitrollen.

Het uitrolbare scherm beweegt zich naar boven toe, waardoor je bijvoorbeeld twee vensters boven elkaar kunt zetten, of juist beter op de verticaal ingestelde social media kunt scrollen. Het is alleen de vraag hoe een besturingssysteem als Windows ermee omgaat: beschouwt die het als twee losse schermen boven elkaar, of wordt dat toch een stuk ingewikkelder? Lenovo zou er eigen software voor hebben gemaakt, maar die komt weer met zijn eigen problemen, waaronder het niet kunnen vastzetten van vensters in het onderste deel, wat de productiviteit niet helpt.