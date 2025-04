Deze smartwatch klik je in elkaar als LEGO: duurzaam, modulair en helemaal DIY

Kickstarter-succes en beschikbaarheid

De UNA Watch werd begin april gelanceerd op Kickstarter en haalde in slechts 48 uur meer dan £200.000 op. Levering staat gepland voor augustus 2025 in de EU, het VK, de VS en Canada. De interesse is groot: consumenten lijken snákt te hebben naar een smartwatch die langer meegaat dan twee software-updates.

Waarom dit belangrijk is

De UNA Watch laat zien dat wearables niet alleen slanker, sneller of ‘smarter’ hoeven te worden. Duurzaamheid en repareerbaarheid kunnen ook leidend zijn in innovatie – zónder in te leveren op design of functies. In een tijd van e-waste en wegwerpelektronica is dat misschien wel de grootste revolutie van allemaal.