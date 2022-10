Deze noise cancelling oordopjes zijn deels gemaakt van plastic waterdispensers

De linkbuds S was al in drie kleuren beschikbaar, maar Sony voegt daar nu een nieuwe kleur aan toe: Oceaan Blauw. Hierbij zijn delen van de behuizing en de oplaadcase gemaakt van hars materiaal afkomstig van gerecyclede plastic waterdispensers. Het materiaal is door Sony ontwikkeld met oog op een nieuw design, waarbij het doel is om het potentiële gebruik van gerecyclede materialen uit waterdispensers uit te breiden en te profiteren van de hechtende eigenschappen van het materiaal. Dit heeft geresulteerd in een prachtig uniek marmerpatroon op de Linkbuds S, waarbij elk individueel product een ander patroon heeft.

Niet alleen het Oceaan Blauwe-model, maar de hele LinkBuds-serie wordt geleverd met plasticvrije verpakkingen. Daarnaast zijn de oordopjes voorzien van gerecyclede materialen uit auto-onderdelen, waaruit blijkt dat Sony zich inzet om de milieueffecten van zijn producten te verminderen.

De Sony Group voert een milieuplan op lange termijn uit onder de naam "Road to Zero", dat tot doel heeft zijn ecologische voetafdruk tegen 2050 tot nul te herleiden. Als onderdeel hiervan heeft Sony "Green Management 2025" milieudoelstellingen voor de middellange termijn vastgesteld die van kracht zijn gedurende de periode 2021 tot 2025. Het doel is om het gebruik van gerecycled plastic te bespoedigen, stroomverbruik te verminderen, verpakkingen van kleine producten plasticvrij te maken en schone energie te gebruiken.

Donatieprogramma voor oceaanbehoud

In de afgelopen jaren is de jaarlijkse productie van plastic ongeveer 20 keer zoveel geworden, terwijl de hoeveelheid gerecycled plastic ongeveer 9% is gebleven. Sony doneert een percentage van de verkoop van alle LinkBuds S kleuren aan Conservation International (CI). Dit is een internationale NGO die sinds 1987 in ruim 70 landen heeft gewerkt aan het beschermen van de natuurgebieden, biodiversiteit en ecosystemen.

Er wordt $2 USD van de verkoopprijs van elke verkochte Linkbuds S gedoneerd aan CI's activiteiten voor oceaanbehoud. Dit zorgt ervoor dat elke aankoop bijna 58.824 m2 oceaan beschermt, een gebied dat volgens berekeningen van Conservation International overeenkomt met ongeveer 47 Olympische zwembaden.