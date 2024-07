Deze droneshow is van een nieuw niveau

Als je de recente einde-van-de-dagshow van Disney hebt gezien, dan weet je dat drones een nieuwe dimensie toevoegen aan die show. Naast de projecties op het kasteel en natuurlijk het vuurwerk, maken honderden drones er een 3D-spektakel van in de lucht. Maar, wist je dat het nog heftiger kan?

Pyro-drones

Het is in Amerika vandaag feest, want het is de Fourth of July. Deze feestdag staat in het teken van de onafhankelijkheid van het land. Het was op 4 juli 1776 dat de Onafhankelijkheidsverklaring werd getekend en Amerika zich afstootte van Groot-Brittannië. Een dag die vandaag de dag nog altijd gepaard gaat met een heleboel sterren, strepen en blauw, rood en wit.

.@USATODAY – “After staging 12 shows on July Fourth and 44 around the holiday in 2023, Sky Elements is producing 21 and 68 this year, said Boss, adding that the Dallas-area firm puts on at least 50% of the retail shows nationally.”https://t.co/qkIlJAdfwH — Sky Elements Drones (@SkyElementsUSA) July 3, 2024

Tijdens Independence Day worden er ook vaak parades gehouden en wordt er volop vuurwerk afgestoken. Er is nu een bedrijf genaamd Sky Elements dat met een show komt dat iets doet dat we nog niet eerder zagen: een droneshow met vuurwerk gecombineerd. Niet eerst drones en dan vuurwerk, maar drones met vuurwerk erop. Op Instagram deelt het beelden van deze show, waarin je ziet dat de sterren een soort vallende sterren worden dankzij de toevoeging van vuurwerk: erg cool. Disney, letten we even op?

Don’t try this at home

Voordat je trouwens nu zelf je eigen DJI-drone voorziet van een 1000-klapper: je moet hier wel toestemming voor hebben. In Amerika is Sky Elements het eerste bedrijf dat hiervoor toestemming kreeg. Mocht je er meer van willen zien: het heet Pyro-drones.