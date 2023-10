Derde Apple Pencil heeft een iets vriendelijkere prijs

Apple gadgets met een vriendelijkere prijs dan we gewend zijn, zijn zeldzaam. Toch heeft de Amerikaanse gadgetfabrikant er vandaag eentje aangekondigd. Geen wereldschokkend of heel erg vernieuwend en inovatief, maar gewoon een nieuwe, goedkopere, versie van de Apple Pencil. Behalve het prijskaartje van 95 euro valt vooral ook de aanwezigheid van een USB-C aansluiting op. Dat is tegenwoordig namelijk verplicht voor alle nieuwe oplaadbare gadgets.

USB-C voor pairing en opladen

De USB-C connector betekent helaas ook dat de nieuwe Apple Pencil niet draadloos opgeladen kan worden. Ook het koppelen van de nieuwe stylus moet met behulp van een kabel en USB-C aansluiting geregeld worden. Dit betekent ook dat de nieuwe Apple Pencil alleen compatible is met iPad’s die voorzien zijn van een USB-C connector. Dat zijn de iPad (10e generatie), iPad Air (4e en 5e generatie), 11-inch iPad Pro (1e, 2e, 3e en 4e generatie), 12,9-inch iPad Pro (3e, 4e, 5e en 6e generatie) en iPad mini (6e generatie).

Hij is overigens, net als de Pencil 2, kantelgevoelig. Een functie die vooral geliefd is onder creatievelingen zoals tekenaars. Door de stylus ietwat te kantelen kunnen bijvoorbeeld makkelijke schaduwen getekend worden. Helaas is de goedkopere Pencil niet uitgerust met de functie die op basis van de kracht waarmee je op het scherm drukt, getekende lijnen dikker of dunner maakt. Maar goed, het prijsverschil van 54 euro vergeleken met de Pencil 2 moet natuurlijk ergens vandaan komen.