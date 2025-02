De prijs van de LEGO Game Boy valt waarschijnlijk mee

LEGO is een dure hobby, die de afgelopen jaren alleen maar duurder is geworden. Zeker als je een set wil kopen die veel minifigures bevat, dan ben je vaak duur uit. De set met de LEGO Game Boy heeft geen minifigures en lijkt mee te vallen in prijs: er is een prijs gelekt van 59,99 dollar.

LEGO Game Boy

Dat zou in euro’s waarschijnlijk ook 59,99 euro zijn, maar let op: deze informatie komt niet van LEGO zelf. LEGO heeft wel al officieel over de LEGO Game Boy gecommuniceerd, namelijk met de onderstaande teaservideo over dat de set in oktober 2025 komt: