De nieuwe Stick Up camera van Ring is niet wat je denkt

Als wij zeggen Stick Up, wat zeg jij dan? Het is een interessante naamkeuze, Stick Up, en om meerdere redenen. Het klinkt alsof je hem aan een stok kunt vastmaken, of dat de camera zelf een soort stokvorm heeft. Neem je het nog letterlijker engels, dan betekent de naam iemand beroven terwijl je hem onder schot houdt. Heftig, terwijl de camera zelf helemaal niet zo heel spannend is.

. @ring Stick Up Cam Pro, the new indoor/outdoor camera, features 3D Motion Detection, that gives more visibility into where things took place — like the path from the delivery truck to your front door. You’ll also want to tune in to https://t.co/gnCeS2wChV for all the new Ring… pic.twitter.com/398bjATmiG

Ring Stick Up Cam Pro

Niet dat dat hoeft, want hij moet gewoon goed werken. Hij moet goed beeld geven, snel werken en makkelijk in gebruik zijn. Dat lijkt de Stick Up Cam Pro ook allemaal prima te kunnen. De Stick Up lijkt op een binnencamera van Ring, maar dan voor buiten. Ook heeft hij een klein soort pootje waaraan hij bevestigd is, en waarmee je hem aan je geven kutn hangen. Nieuw is dat er nu 3D-bewegingssensoren op het apparaat zitten en dat er radar wordt gebruikt.

De camera houdt dus eigenlijk wat meer in de gaten dan voorheen en kan tegen allerlei soorten weer, wat zeker nu de herfst nogal hard is ingetreden geen overbodige luxe lijkt. Daarnaast heeft de camera dualband wifi en daardoor kun je snel inchecken op je tuin, of wat er in huis gebeurt (je kunt hem immers uiteraard ook binnen hangen). Het apparaat kan ook ‘s nachts worden gebruikt om inbrekers of huisdieren te spotten, er zit namelijk een camera in met nachtvisie op 1080p en met HDR.