De grootste puzzel ter wereld: 27 wereldwonderen in 51.300 stukjes

De fase van verveling begint nu echt, want we moeten het thuis voorlopig nog even volhouden. Heb je geen leuke Netflix-series meer om te kijken? En ben je op zoek naar iets om je lange tijd mee te vermaken? Nou, dan ga je met deze puzzel wel even zoet zijn. Fotobedrijf Kodak heeft er nu eentje voor je met 51,300 (!!) stukjes en noemt het zelf 'de grootste puzzel ter wereld'. Dus wie dacht met zijn Jan van Haasteren met 1.000 stukjes al goed bezig te zijn: dit is het echte werk.

27 wereldwonderen in één puzzel

Deze puzzel is niet alleen een giga uitdaging, met zoveel stukjes, maar het is zeker voor reisliefhebbers leuk om te doen. Kodak heeft namelijk 27 wereldwonderen in één puzzel gestopt. Het zijn foto's die gemaakt zijn door professionele fotografen. De echte zeven wereldwonderen zitten ertussen, maar ook plekken zoals de skyline van New York, Mount Fuji, Slot Neuschwanstein en koraal uit het Great Barrier Reef.

Kodak heeft het je wel iets gemakkelijker gemaakt dan je nu misschien denkt, want de stukjes zijn verdeeld in 27 zakjes van 1.900 stukjes. Je hoeft dus niet zelf uit te vogelen of dat ene hoekje in de foto van het Colosseum thuishoort, of dat het toch de Chinese Muur is. Maar je kunt ze dus wel allemaal naast elkaar leggen als je er eindelijk klaar mee bent, en dan heb je een puzzel die in de meeste Nederlandse huiskamers niet op de grond past. Of je moet een stuk van 8,5 * 2 meter over hebben...

Voor zoveel uur puzzelplezier moet natuurlijk ook flink betaald worden: de Kodak-puzzel met 27 wereldwonderen kost 599,99 USD. Je kunt 'm bestellen bij onder andere puzzelwarehouse.