De eerste Mario Kart LEGO-set bevat Lakitu

LEGO heeft eerder al geteaset dat er sets kwamen van Mario Kart, maar nu zijn ze aangekondigd. Wat meteen opvalt is Lakitu, het grappige op een wolk reizende wezen is van de partij.

LEGO Mario Kart

LEGO begint meteen goed met zes sets. De kleinste is Yoshi Bike, die 14,99 euro kost en uit 133 steentjes bestaat. Het is Yoshi, een motor en een schild. Daarnaast is er de Standard Kart met een gewone kart, een deeltje van een autogarage en Toad met een schattig monteursoutfitje met een superglider. De Standard Kart bestaat uit 174 steentjes en kost 19,99 euro.

Donkey Kong-fans kunnen hun hart ophalen met Donkey Kong & DK Jumbo-set van 387 steentjes die 34,99 euro kost. Ze hebben een de apen, maar ook een kart (de DK Jumbo) en die kan ook echt schilden en bananen lanceren. Het is namelijk wel de bedoeling dat je er ook mee speelt alsof het Mario Kart is.

Met geluid

Wij zijn fan van Baby Mario bs Baby Luigi van 321 steentjes, die 29,99 euro kost en Baby Mario met zijn Biddybuggy bevat. Daarnaast zit Baby Luigi erbij in zijn Tri-Speeder. Ben je toch meer fan van de monteurs als Toad, dan is Toad’s Garage een set voor je: 390 steentjes en 39,99 euro met twee blauwe Toads die lekker kunnen sleutelen aan de karts.

En dan is er een andere set waarvan we denken dat het heel populair wordt. Het is Baby Peach in haar Wild Wiggler-kart met Lemmy in de Landship-kart en Toad op de standaard motor. Dit is eigenlijk een beetje de basis van Mario Kart LEGO, want deze 823 steentjes tellende set van 79,99 euro bevat ook een parcours met obstakels, een beginpoort en meer accessoires. En: Lakitu dus.

We waren er al fan van bij de LEGO Harry Potter Sorting Hat die we vorige week bouwden: er zit geluid in. Bij de hoed is het wanneer je op het puntje drukt, en bij Mario Kart zit ook geluid: als je een figuurtje in de kart zet dan hoor je bekende geluiden uit de game.

Rijdend LEGO

Tof dat LEGO van zijn speelbare Mario-sets nu overgaat naar speelbare Mario Kart-sets: die zullen wat meer mensen aanspreken omdat ze rijden.

LEGO Mario Kart verschijnt op 1 januari 2025.