De duurste set ooit: dit is de LEGO Death Star

LEGO heeft zijn meest ambitieuze Star Wars-set tot nu toe onthuld: de UCS Death Star (setnummer 75419). Met 9.023 onderdelen, bijna 40 minifiguren en een prijskaartje van €999,99 is dit de duurste LEGO-set die ooit op de markt is gebracht.
De Death Star is geen gesloten bol, maar een enorme verticale doorsnede met zes verdiepingen. Iedere laag toont een iconische scène uit de Star Wars-films, waaronder de gevangenisblok, de afvalpers en de troonzaal van de keizer.
De set is met zijn 70 centimeter hoog, 79 centimeter breed en 27 centimeter diep letterlijk het grootste bouwwerk in de geschiedenis van LEGO Star Wars. Fans krijgen hiermee niet alleen een bouwuitdaging, maar ook een indrukwekkend displaystuk voor in huis.
De doos bevat een recordaantal minifiguren: drie versies van Luke Skywalker, twee van Han Solo, Princess Leia, Chewbacca, Darth Vader, Emperor Palpatine en nog veel meer. In totaal zijn het er bijna 40, waaronder een opvallende Hot Tub Stormtrooper als humoristische knipoog voor verzamelaars.
Daarnaast worden er talloze accessoires en bouwbare details meegeleverd die direct herkenbaar zijn voor Star Wars-fans.
De release verloopt in twee fases:
Kopers kunnen bovendien rekenen op exclusieve extra’s, waaronder een gift-with-purchase (een mini TIE Fighter met Imperial Hangar Rack), speciale posters en zelfs een sweepstakes waarbij fans een kijkje achter de schermen bij de ontwerpers kunnen winnen.
De reacties onder fans lopen uiteen. Veel liefhebbers zijn onder de indruk van de schaal en het detailniveau, maar vinden de prijs pittig. Op fora wordt gesproken over “het ultieme displaymodel”, maar ook zijn er twijfels of de waarde de hoge prijs rechtvaardigt.
Feit blijft dat LEGO met deze set de lat opnieuw hoger legt in het segment van volwassen verzamelaars.
Met de UCS Death Star 75419 laat LEGO zien dat de volwassen fancommunity steeds belangrijker wordt. De set combineert enorme omvang met oog voor detail en een prijs die zijn gelijke niet kent. Voor echte verzamelaars is het een droomobject – voor anderen vooral een bewijs dat LEGO allang niet meer alleen kinderspeelgoed maakt.