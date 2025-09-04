De duurste set ooit: dit is de LEGO Death Star

LEGO heeft zijn meest ambitieuze Star Wars-set tot nu toe onthuld: de UCS Death Star (setnummer 75419). Met 9.023 onderdelen, bijna 40 minifiguren en een prijskaartje van €999,99 is dit de duurste LEGO-set die ooit op de markt is gebracht.

De Death Star is geen gesloten bol, maar een enorme verticale doorsnede met zes verdiepingen. Iedere laag toont een iconische scène uit de Star Wars-films, waaronder de gevangenisblok, de afvalpers en de troonzaal van de keizer.

Enorme afmetingen

De set is met zijn 70 centimeter hoog, 79 centimeter breed en 27 centimeter diep letterlijk het grootste bouwwerk in de geschiedenis van LEGO Star Wars. Fans krijgen hiermee niet alleen een bouwuitdaging, maar ook een indrukwekkend displaystuk voor in huis.