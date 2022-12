Cool: een dieselmotor van LEGO die ‘werkt’

Vroeger, toen ik er nog als kind mee speelde, bestond LEGO vooral (lees: vrijwel alleen) uit de bekende gekleurde steentjes, soms aangevuld met wat poppetjes en losse handige onderdelen zoals wieltjes, een stuurtje, laddertjes en ‘lampjes’ voor een ambulance of brandweerauto. Tegenwoordig is LEGO natuurlijk veel meer dan alleen maar gekleurde steentjes. Met LEGO Technic kun je vrijwel alles ‘bouwen’, van een varende boot tot en met de Star Wars ruimteschepen.

LEGO ‘dieselmotor’

En de ontwikkeling gaat nog steeds door. Neem bijvoorbeeld de ‘werkende’ zes cilinder dieselmotor. Nee, je hoeft niet te verwachten dat je de stinkende dieselmotor van je oude bus of boot kunt vervangen door eentje van LEGO. Maar, het is wel degelijk een fraai kunststukje, compleet met een turbo, bewegende cilinders en nokkenas. Allemaal gemaakt van LEGO steentjes. In onderstaande video kun je die bijzondere LEGO-creatie in volle glorie zien.