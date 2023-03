Consumenten bezorgd over beveiliging smart-home gadgets

Smarthome producten zijn uit heel veel huizen niet meer weg te denken. De connected lampen, deurbellen en thermostaten zijn maar een paar voorbeelden. Uiteraard kennen we ook al enige tijd de babyfoons of camera’s om huisdieren mee in de gaten te houden. Ook die zijn steeds vaker met het internet verbonden zodat we de kroost en onze huizen van overal ter wereld in de gaten kunnen houden. En dan heb je natuurlijk ook nog de slimme bloeddrukmeters, horloges en andere medische en fitness gadgets die, al dan niet via een app, via het wereldwijde web communiceren.

Beveiliging smart-home gadgets baart ons zorgen

Al die connected apparaten brengen ook een risico met zich mee. Hoe goed zijn ze beveiligd? En, maken wij ons daar druk om? Welnu, Kaspersky heeft weer onderzoek gedaan naar het gebruik van smart home-apparaten en de houding ten opzichte van de beveiliging van die producten.

Wat blijkt? Consumenten maken zich wel degelijk zorgen over de beveiliging van het huis en de bijbehorende smart home-apparatuur. Bijzonder is wel dat consumenten zich blijkbaar meer zorgen maken over de veiligheid van slimme irrigatie- en zonweringssystemen (37%) dan over smart health gadgets zoals bloeddrukmeters (31%). De beveiliging van apparaten werden door deze mensen betiteld als ‘zorgwekkend’ of ‘zeer zorgwekkend’ was. Een op de tien ondervraagden (10%) waren daarnaast ook ‘zeer bezorgd’ over slimme deurbellen, sloten en/of deuren.

Het is goed dat consumenten begaan zijn met de veiligheid van smarthome producten. Maar dan is het natuurlijk ook zaak dat ze meer werk maken van het updaten van die gadgets. Veel consumenten deden dat enkele jaren geleden nog niet namelijk.