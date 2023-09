​Chromebook-alternatief: Apple heeft goedkope MacBook in de maak

We kennen Apple als een vrij luxe merk. Het is niet goedkoop, het heeft een bepaalde uitstraling en die is voor velen aantrekkelijk. Apple lijkt echter laagdrempeliger te willen worden. Het zou werken aan een Chromebook-alternatief.

MacBook Apple is ooit begonnen als computermerk en hoewel het daarmee alsnog veel succes heeft, mist het wel een doelgroep. Het bedrijf achter de iPhone wil een MacBook ontwikkelen die zich wat meer laat vergelijken met een Chromebook. Dat zal niet makkelijk zijn, want besturingssysteem MacOS is aanzienlijk uitgebreider dan Chromium. Het idee van de Chromebook is dat je eigenlijk alleen maar in de browser werkt en je bestanden vooral in de cloud opslaat. Hierdoor hebben Chromebooks weinig fantastische specificaties nodig en dat maakt ze niet alleen makkelijk en eenvoudig in gebruik: het maakt ze ook goedkoop. Voor 200 euro heb je al een nieuwe Chromebook. Voor een MacBook geldt dat niet: daarvoor kijk je eerder naar een prijs van rond de 1.000 euro. Een flink bedrag, maar Apple biedt wel lange ondersteuning, waardoor je er flink wat tijd mee voort kunt. Maar het lijkt nu te willen komen met een nieuwe laptoplijn naast de huidige MacBook Air en MacBook Pro. Het zou een laptop zijn die van ander materiaal is gemaakt dan de MacBooks die we nu kennen.



Chromebook Digitimes meldt op basis van bronnen uit de tech dat de behuizing waarschijnlijk niet meer geheel van aluminium zal zijn. Ook binnenin zou van goedkopere onderdelen gebruik worden gemaakt. Verder is onbekend wat zo’n goedkoper Apple-apparaat zou inhouden. Waarschijnlijk wordt het ongeveer zoals de iPhone SE: er zijn wel goede mogelijkheden, maar het heeft niet de creme de la creme van technologisch kunnen. Zou Apple het lukken om een Chromebook-achtige MacBook te maken qua prijs? We denken niet dat Apple voor het heel goedkope segment gaat, maar misschien zal het rond de 700 euro bungelen. 500 euro zou meer concurrerend zijn, maar dat is waarschijnlijk toch net iets te goedkoop. In ieder geval is het wel een slimme zet: steeds meer mensen kiezen voor schoolgebruik een Chromebook: vroeger was de iPad populair, maar een Chromebook tikt net even makkelijker en werkt vaak net wat beter samen met school-apps. Chromebooks zijn razend populair: in 2021 werden er 33,5 miljoen verkocht. MacBooks schijnen het ook goed te doen, maar zien vandaag de dag wel flinke daling in de verkoopcijfers. Zou een goedkoper exemplaar die dalende lijn kunnen omkeren?