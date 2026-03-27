Arlo lanceert Europa's eerste slimme beveiligingscamera met ingebouwde SOS-noodknop

Gadgets27 mrt , 20:49doorJeroen de Hooge
Je beveiligingscamera die ook hulp kan inschakelen - Arlo maakt het mogelijk.
Arlo Europe kondigt een opvallende uitbreiding aan van zijn Early Warning System: een ingebouwde SOS-noodknop waarmee je direct contact kunt opnemen met lokale hulpdiensten. Dat kan via de Arlo-app, maar ook rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm van je smartphone. Een primeur in Europa.

Van detecteren naar ingrijpen

Arlo's Early Warning System bestaat al langer en helpt inmiddels meer dan 5 miljoen klanten wereldwijd om verdachte situaties te herkennen. De AI detecteert personen, voertuigen, dieren, pakketten en zelfs brand, en stuurt je een slimme melding zodat je direct kunt handelen. Denk aan het activeren van een ingebouwde spotlight of sirene, of communiceren via tweewegaudio.
Met de nieuwe SOS-knop gaat Arlo een stap verder. Niet alleen detecteren, maar ook direct hulp kunnen inschakelen - binnen enkele seconden. Adrienne Sharkey-Perves, Managing Director bij Arlo Europe, legt uit waarom dat belangrijk is: Arlo is onderdeel van Verisure, Europa's grootste aanbieder van beveiligingsalarmsystemen, en weet uit ervaring dat seconden het verschil kunnen maken in een noodsituatie.
3. SOS button_NL

Wat kun je allemaal?

Het vernieuwde Early Warning System biedt een flinke stapel functies:
  • SOS-noodknop rechtstreeks op het vergrendelscherm van je telefoon
  • Geavanceerde AI-detectie van personen, voertuigen, dieren, pakketten en brand
  • Gezichts- en kentekenherkenning voor gepersonaliseerde meldingen - voeg bekende gezichten en voertuigen toe zodat Arlo herkent wie er arriveert
  • Trainbare AI: leer het systeem zelf situaties herkennen, zoals een open garagedeur of een sproeier die aanstaat
  • Meldingen bekijken en actie ondernemen direct vanuit het vergrendelscherm - houd een melding ingedrukt voor een preview en grijp meteen in
  • 30 dagen cloudopslag via Europese servers
  • Diefstalbescherming: gestolen camera's worden vervangen

Beschikbaar vanaf 30 maart

Het Arlo Early Warning System met SOS-noodknop is vanaf 30 maart beschikbaar via een Arlo Secure Pro-abonnement. Meer info is te vinden via de website van Arlo.
* De SOS-functie via het vergrendelscherm is beschikbaar op compatibele smartphones.

