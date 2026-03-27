Je beveiligingscamera die ook hulp kan inschakelen - Arlo maakt het mogelijk.

Arlo Europe kondigt een opvallende uitbreiding aan van zijn Early Warning System: een ingebouwde SOS-noodknop waarmee je direct contact kunt opnemen met lokale hulpdiensten. Dat kan via de Arlo-app, maar ook rechtstreeks vanaf het vergrendelscherm van je smartphone. Een primeur in Europa

Van detecteren naar ingrijpen

Arlo's Early Warning System bestaat al langer en helpt inmiddels meer dan 5 miljoen klanten wereldwijd om verdachte situaties te herkennen. De AI detecteert personen, voertuigen, dieren, pakketten en zelfs brand, en stuurt je een slimme melding zodat je direct kunt handelen. Denk aan het activeren van een ingebouwde spotlight of sirene, of communiceren via tweewegaudio.

Met de nieuwe SOS-knop gaat Arlo een stap verder. Niet alleen detecteren, maar ook direct hulp kunnen inschakelen - binnen enkele seconden. Adrienne Sharkey-Perves, Managing Director bij Arlo Europe, legt uit waarom dat belangrijk is: Arlo is onderdeel van Verisure, Europa's grootste aanbieder van beveiligingsalarmsystemen, en weet uit ervaring dat seconden het verschil kunnen maken in een noodsituatie.

Wat kun je allemaal?

SOS-noodknop rechtstreeks op het vergrendelscherm van je telefoon

Geavanceerde AI-detectie van personen, voertuigen, dieren, pakketten en brand

Gezichts- en kentekenherkenning voor gepersonaliseerde meldingen - voeg bekende gezichten en voertuigen toe zodat Arlo herkent wie er arriveert

Trainbare AI: leer het systeem zelf situaties herkennen, zoals een open garagedeur of een sproeier die aanstaat

Meldingen bekijken en actie ondernemen direct vanuit het vergrendelscherm - houd een melding ingedrukt voor een preview en grijp meteen in

30 dagen cloudopslag via Europese servers

Diefstalbescherming: gestolen camera's worden vervangen

Het Arlo Early Warning System met SOS-noodknop is vanaf 30 maart beschikbaar via een Arlo Secure Pro-abonnement. Meer info is te vinden via de website van Arlo

* De SOS-functie via het vergrendelscherm is beschikbaar op compatibele smartphones.