Arlo Pro 3 handige toevoeging aan jouw Smart Home

Arlo Technologies kondigde eind vorig jaar de nieuwe Arlo Pro 3 aan, het nieuwe camerasysteem uit de Pro-serie. Speciaal ontworpen voor thuisgebruik (gekoppeld aan de rest van jouw Smart Home) of voor mkb-bedrijven die op zoek zijn naar een goede, eenvoudige & draadloze beveiligingsoplossing.

Beveiligingscamera



Het beveiligingscamerasysteem beschikt over een 2K-resolutie met een hoog dynamisch bereik (HDR), een geïntegreerde spotlicht met nachtzicht in kleur en een zichtsveld van maar liefst 160 graden. Hij is door een weerbestendige behuizing zowel binnen als buiten te gebruiken en biedt geavanceerde beeldkwaliteit voor doe-het-zelfbeveiliging. Iedere gebruiker kan zelf de camera in slechts een paar minuten installeren en vanaf dat moment altijd monitoren met de Arlo-app.

Uiteraard bevat de Pro 3 ook een nieuwe Smart Hub, die zorgt voor veilig netwerkverkeer naar de camera en zorgt voor betere stroom- en wifi-prestaties. Het is tevens de eerste camera in de Pro-serie met een ingebouwde sirene, die gebruikers handmatig of automatisch kunnen activeren met de Arlo-app, wanneer beweging of audio wordt gedetecteerd.

De camera beschikt eveneens over een geïntegreerde spotlicht om in de nacht ongewenste gasten af te weren. Waar de Pro 3 zich mee onderscheidt van andere conventionele beveiligingscamera's is het zicht in het donker. Geen traditionele zwart-wit beveiligingsbeelden meer, maar haarscherpe videobeelden in kleur. Bovendien kunnen gebruikers dankzij tweewegs-audio via de ingebouwde microfoon en luidspreker van de camera op afstand gesprekken voeren.