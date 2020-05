​Arlo Baby: de slimme babyfoon voor jouw smart home

Arlo, bekend natuurlijk van de beveiligingscamera’s, heeft de focus volledig inmiddels volledig gericht op het leveren van een naadloze smart home-ervaring. De Arlo Pro 3 is daarbij een prima voorbeeld. Maar ze hebben ook de Arlo Baby in het portfolio zitten. Een babyfoon voor iedereen die op zoek is naar een apparaat dat beschikt over een aantal slimme functies. Waarbij het belangrijkste natuurlijk is dat hij altijd werkt, om zo goed de kleine in huis in gaten te kunnen houden. En waarbij je alles vanuit de app op jouw smartphone of tablet kan doen. De Arlo-app is overigens beschikbaar voor iOS, Android, Apple TV en webbrowsers.



Arlo Baby

De Arlo Baby is eenvoudig te installeren, waarbij eigenlijk het enige dat je hoeft te doen is hem te koppelen aan het wifi-netwerk thuis (of waar je hem ook gebruikt) en hem te koppelen in de app op het device waarmee je wil gaan monitoren. Daarna is het gewoon een kwestie van de babyfoon gaan gebruiken en je komt vanzelf alle slimme mogelijkheden tegen. Zoals de eerste (push)meldingen dat er beweging of audio is gedetecteerd. Begint de kleine echt te huilen, dan merkt de Arlo Baby ook op en krijg je een aangepaste melding. Je kan verder helemaal instellen wat je met deze meldingen wil doen, of er opnames van gemaakt moeten worden, en hoe je de meldingen ontvangt. Daarbij hoef je jezelf geen zorgen te maken over privacy of gegevensbescherming. Dat zijn zaken die men bij Arlo heel serieus neemt. Livestreamvideo's en opnamen die met Arlo-camera's zijn gemaakt, zijn dan ook altijd gecodeerd volgens de hoogste industriële beveiligingsnormen.