Arlo’s Early Warning System: AI maakt huisbeveiliging eindelijk proactief

Wie ooit een beveiligingscamera heeft opgehangen, weet hoe frustrerend het kan zijn: je telefoon staat vol meldingen van bewegende takken, katten van de buren of voorbijrazende scooters. Pas als er écht iets gebeurt, zie je achteraf wat er fout ging.

Arlo wil daar radicaal mee breken. Het bedrijf introduceert het Early Warning System, een nieuwe laag binnen het Arlo Secure-abonnement. Het idee: niet wachten tot er iets misgaat, maar dreigingen herkennen en neutraliseren voordat ze escaleren.

AI als extra paar ogen

De basis van dit systeem is Arlo Secure AI. De software bekijkt live wat de camera’s registreren en beslist wat wél of juist níet belangrijk is.

Mensen, voertuigen, dieren of pakketten worden direct herkend.

Bekende gezichten en voertuigen kunnen apart worden gelabeld.

Branddetectie zorgt voor snellere reacties in noodsituaties.

Met custom detectie kun je zelf situaties instellen, zoals een garage die te lang openstaat.

Door irrelevante bewegingen weg te filteren, komt er eindelijk een einde aan het constante gezoem van nutteloze notificaties.

Direct handelen vanaf je scherm

Wat Arlo onderscheidt van traditionele alarmsystemen: je hoeft niet alleen te kijken, je kunt ook meteen iets doen. Een sirene activeren, de spotlight laten aangaan of direct hulp oproepen – het kan allemaal vanaf het vergrendelscherm van je telefoon.

Daarnaast kun je zones instellen om je tuin, oprit of voordeur extra scherp in de gaten te houden. Beelden worden veilig in de cloud opgeslagen. En gaat een camera onverhoopt verloren door diefstal? Dan vervangt Arlo het apparaat.

Nieuwe standaard voor smart home security

Volgens Arlo is dit systeem méér dan een extra abonnementsoptie. Het is bedoeld als fundament voor de komende jaren. In combinatie met de bestaande camera’s en deurbeloplossingen ontstaat een ecosysteem dat zowel binnen als buiten het huis werkt.

Adrienne Sharkey Perves, Managing Director van Arlo, is uitgesproken: “Dit is de grootste vooruitgang in huisbeveiliging van het afgelopen decennium. Waar anderen AI pas voorzichtig testen, hebben wij het al geïntegreerd in een compleet systeem.”

Het Early Warning System zal op 8 september worden gelanceerd als onderdeel van het Arlo Secure Plus-abonnement.