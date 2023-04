Apple wil 100% gerecyclede schaarse grondstoffen gebruiken

In 2021 was bijna de helft (45%) van alle schaarse grondstoffen al afkomstig uit gerecyclede materialen. In 2022 was dat al bijna drie kwart (73%). Apple heeft dus nog ruim twee jaar om haar doelstellen van 100 procent te behalen.

En daar blijft het niet bij. Apple wil in 2025 ook dat alle magneten in Apple-apparaten alleen nog volledig gerecyclede zeldzame metalen bevatten. En voor het solderen van alle door Apple ontworpen printplaten zullen tegen die alleen nog gebruik gemaakt worden van 100 procent gerecycled soldeertin en goud (voor het vergulden van onderdelen).

Nu heeft Apple ook het besluit genomen dat voor de productie van alle accu’s voor haar producten – van de iPhone tot en met de Mac’s – vanaf 2025 alleen nog gerecycled kobalt gebruikt gaat worden. In 2022 was nog ‘slechts’ een kwart van al het gebruikte kobalt afkomstig uit gerecyclede materialen.

Apple heeft de afgelopen jaren al de nodige initiatieven ontplooit op het gebied van duurzaamheid. Kleinere verpakkingen met minder plastic – en gebruik van gerecyclede materialen – is daar een voorbeeld van. In 2025 moet al het plastic uit alle Apple verpakkingen verwijderd zijn.

Volledig CO2-neutrale producten in 2030

Het is een volgende stap in de verduurzaming van Apple. In 2022 werd voor een groot deel van de grondstoffen al gebruik gemaakt van gerecyclede materialen. Nu al wordt meer dan twee derde van al het aluminium, bijna driekwart van alle zeldzame metalen en meer dan 95 procent van wolfraam in Apple-producten uit 100 procent gerecycled materiaal gewonnen. Apple

"Wij hebben de ambitie om uiteindlijk 100 procent gerecyclede en hernieuwbare materialen in onze producten te gebruiken. Die ambitie is gekoppeld aan het doel om tegen 2030 alleen nog volledig CO2-neutrale producten te produceren”, aldus Lisa Jackson, Vice President Environment, Policy and Social Initiatives van Apple.