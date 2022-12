Apple Self Service repair nu ook voor desktop Macs

Onlangs heeft Apple haar Self Service repair dienst aan deze kant van de oceaan onder andere in Nederland en België uitgerold. Het is een manier voor tech-savvy Apple gebruikers om hun iPhone of MacBook’s (met M1 processor) zelf te repareren met originele onderdelen.

Desktop’s toegevoegd

Er zijn natuurlijk nog veel meer Mac’s die kapot kunnen gaan. In de VS heeft Apple nu, zonder dat het daar heel veel ruchtbaarheid aan gaf, de DHZ-reparatieservice verder uitgebreid. Apple eigenaren met een iMac of Mac mini (modellen met een M1 processor), Mac Studio of Studio Display kunnen nu bepaalde defecten dus ook thuis repareren, al dan niet inclusief het bijpassende gereedschap daarvoor dat bij Apple Self Service repair gehuurd kan worden.